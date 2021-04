Dupla é presa e plantação de maconha é destruída no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Denúncias anônimas indicaram aos policiais militares que ação criminosa vinha sendo realizada em Cachoeira do Piriá

Uma plantação de maconha foi destruída e dois homens foram presos durante uma ação de equipes do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. Aproximadamente 13 quilos da droga também foram apreendidos.

As informações foram divulgadas pela PM nesta quinta-feira (1º).

Ainda conforme a PM, a prisão ocorreu na quarta-feira (31), após os policiais militares receberam informações, por meio de denúncias anônimas, de que estava ocorrendo tráfico de drogas e havia uma plantação de maconha na comunidade Vila Boa Esperança. Os policiais seguiram até o local informado e encontraram dois homens que, segundo a guarnição, estavam em atitude suspeita.

Eles teriam abandonado uma embalagem ao perceberem a aproximação policial.A dupla foi abordada e revistada. O material descartado em uma sacola continha várias porções de maconha.

Questionados, os dois informaram um local onde havia mais drogas escondidas.Os militares seguiram por uma longa caminhada em área de mata e encontraram a plantação de maconha e uma barraca onde haviam diversos entorpecentes prontos para a comercialização.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida, junto com aproximadamente 13 quilos de entorpecentes, para a Delegacia de Polícia Civil do município. A plantação de maconha foi incinerada no local, juntamente com todo o material utilizado na produção das drogas.

