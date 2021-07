Dupla é presa na casa de suspeito de atentado a jornalista

Bruno Pinheiro da Silva e Michelle Tayna Pojo Cunha foram presos por tráfico de drogas. | Foto:Reprodução

Michelle foi detida com outro homem. Os dois são acusados de tráfico de drogas.

A busca pelo acusado de cometer um atentando terminou com dois presos em Moju, nordeste paraense. A Policia Militar recebeu informações de que o principal suspeito da tentativa de homicídio contra o jornalista Jackson Silva, do Portal Moju News, estaria localizado em uma casa em um condomínio.

Porém, ao chegarem próximo ao local informado na noite de sábado (10), as agentes se depararam com Bruno Pinheiro da Silva na calçada. O homem, ao ver a aproximação policial, tentou fugir para dentro de casa.

Ao entrar no imóvel, a PM avistou Michelle Tayna Pojo Cunha. Na residência foi encontrado dois pacotes de maconha, balança de precisão e a quantia de R$ 70,00 sobre a mesa, além de três rolos de plástico filme usados para embalar a droga. Eles foram presos por tráfico de drogas.

O objetivo da diligência cujo objetivo era localizar os suspeitos da tentativa de homicídio contra o jornalista. O mandante do crime foi identificado como Fábio Júnior, e teria ligação com o casal preso.

Michelle confirmou a posse das drogas e informou que havia vendido uma motocicleta no valor de R$3000, e que esse dinheiro foi usado para comprar maconha. A acusada disse que teria um relacionamento amoroso com Fábio Júnior e que na noite anterior ao crime, ele estava em sua residência, mas não sabia do seu envolvimento com a tentativa de homicídio.

