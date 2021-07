Polícia Federal apreende sete toras de madeira retiradas irregularmente de terra indígena no Pará

Toras apreendidas em Bannach — Foto: Ascom/ PF

Uma pessoa foi presa. Carga estava em um caminhão localizado no ramal de acesso à Terra Indígena Kayapó, na zona rural de Bannach.

A Polícia Federal apreendeu sete toras de madeira extraídas ilegalmente de uma reserva indígena no município de Bannach, no sudeste do Pará. Uma pessoa foi presa na operação, que contou com apoio de dez policiais. As informações foram divulgadas pela PF nesta segunda-feira (12).

De acordo com os agentes, o material apreendido estava em um caminhão, localizado no ramal de acesso à Terra Indígenal Kayapó, na zona rural do município. As toras eram cinco de madeira Cumaru, uma de Peroba e uma de Cedroarana. Nenhuma delas possuía a documentação comprobatória de regularidade.

Ficou configurada a hipótese criminal de exploração econômica de floresta nativa em terra de domínio público. O caminhão e a carga de madeira foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça Federal.

Por G1 PA — Belém

