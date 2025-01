Dupla é presa suspeita de torturar homem com fios de cobre, pedaços de madeira e esganaduras em GO

Foto: reprodução | Investigação aponta que sessão de tortura durou cerca de 20 minutos. Agressões se encerraram após vizinhos escutarem gritos da vítima e ameaçarem chamar a polícia.

Uma dupla foi presa, suspeita de torturar um homem de 32 anos por acreditar que ele havia furtado ferramentas de uma obra em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida com fios de cobre, pedaços de madeira e esganaduras.

O furto das ferramentas ocorreu no último dia 20 de janeiro, já as agressões e prisões aconteceram na madrugada da última quinta-feira (23). O g1 não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a investigação, os donos das ferramentas furtadas, um homem de 27 anos e outro de 33, são os suspeitos das agressões e tomaram a atitude criminosa após ouvirem boatos de que a vítima seria a responsável pelo furto. A dupla invadiu a casa do homem de 32 anos e começou a sessão de tortura na tentativa de que a vítima confessasse o furto das ferramentas, segundo a Polícia Civil.

Mesmo com a intensidade da tortura, que durou cerca de 20 minutos, a vítima não confessou o crime. A investigação aponta ainda que as agressões se encerraram após os vizinhos da vítima escutarem os gritos e ameaçarem chamar a polícia.

Ao amanhecer, a vítima foi até uma unidade de saúde do município apresentando vários cortes e ferimentos, momento em que a polícia foi acionada. Presos e autuados em flagrante, os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Olho no Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/15:03:27

