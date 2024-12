Duplo homicídio é registrado no bairro União em Jacareacanga | PA

Foto: Reprodução | A Polícia Militar foi acionada, na madrugada desta quinta-feira (26), após disparos de arma de fogo terem sido efetuados na 5ª Rua do bairro União. Ao chegarem ao local, encontraram dois corpos sem sinais vitais. As vítimas foram identificadas como Marcos Vinícius Roque Cota, 39 anos, e Edvan Sousa Barbosa, conhecido como “Passada”, e, segundo informações, uma das vítimas era conhecido por práticas de furtos na cidade.

Uma testemunha relatou que por volta das 4h, teria visto dois indivíduos descerem de uma motocicleta Bros 160, cor vermelha, e adentrarem na casa onde Edvan Sousa Barbosa residia. Logo após, a testemunha ouviu aproximadamente 5 disparos de arma de fogo e gritos, indicando uma luta corporal.

Os corpos das vítimas apresentavam lesões e poças de sangue no local. Edvan Sousa Barbosa tinha três perfurações na região torácica, aparentemente causadas pelos disparos, e Marcos Vinícius Roque Cota tinha uma perfuração no ombro.

A polícia isolou o local do crime até a remoção dos corpos pelo centro funerário da cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo duplo homicídio.

