Mulher cai do 13º andar de hotel em Belém e sobrevive

Vítima está internada no hospital e seu estado é grave. Ainda não há informações sobre o que ocasionou a queda. A Polícia ainda investiga o caso.

Uma mulher caiu do 13º andar de um hotel localizado na travessa Alferes Costa, em Belém, entre a avenida Duque de Caxias e a travessa 25 de setembro, na tarde desta sexta-feira (27). A mulher, que foi regatada pelo Corpo de Bombeiros, sobreviveu à queda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a mulher caiu do 13º andar e após o resgate foi levada por uma ambulância do Samu para o Hospital Metropolitano, na BR-316.

Em nota, o hospital informou que a paciente segue internada na unidade e seu estado de saúde é considerado grave. Não há previsão de alta médica.

Segundo informações do subtenente Barroso, do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que atuou nos primeiros socorros da vítima, a mulher sofreu várias escoriações e quebrou várias partes do corpo, entre elas a bacia e os braços. Ainda de acordo com o subtenente, a mulher reside em Belém.

Ainda não há informações sobre o que ocasionou a queda. A Polícia ainda investiga o caso.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...