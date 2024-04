É campeão! Paysandu empata com o Remo e se consagra Campeão Paraense de 2024

Paysandu comemora título paraense em cima do Remo (Foto:Reprodução)

Os dois times empataram no tempo normal, mas no agregado, o bicolor paraense foi superior, vencendo por 3 a 1 e garantindo o 50º título estadual da sua história

O Pará tem dono e duas cores! Confirmando o favoritismo que o acompanhou por todo o campeonato, o Paysandu faturou o 50º título estadual e reforçou a escrita de maior vencedor estadual. Em campo, os bicolores empataram com o Clube do Remo em 1 a 1. Nicolas assinou de pênalti o gol do título e a artilharia do Parazão, com 11 gols. Ronald descontou para os azulinos. No placar agregado, o Paysandu venceu por 3 a 1 e presentou a fiel bicolor com mais uma conquista para a história do maior campeão da Amazônia.

Repetindo o desempenho do início do jogo passado, o Clube do Remo começou a partida com ampla vantagem, lançando inúmeros ataques, sobretudo pelo corredor esquerdo, com Ronald exploirando a velocidade para cima da defesa bicolor. O elo final das jogadas recaia no centroavante Ribamar, que, definitivamente, se tornou o apêndice do time, tamanha a capacidade de desperdício. Foram pelo menos quatro oportunidades no primeiro tempo, onde o camisa nove conseguiu, no máximo, despertar a ira do torcedor azulino.Aos 22, Ronald serviu o companheiro em cruzamento rasteiro na grande área, mas o centroavante finalizou para fora. A falta de sintonia do atleta acabou custando caro ao trabalho do treinador azulino, que tirou Ribamar de campo aos 37 do primeiro tempo, para o lugar de Ytalo. O atleta deixou o campo sob uma chuva de vaias, enquanto o adversário crescia no jogo e dava trabalho para a zaga remista.

Do outro lado, o Paysandu se manteve atento às oportunidades, jogando preferencialmente no erro adversário, com maior presença dos atacantes. Jean Dias foi bastante acionado e, na medida do possível abasteceu os companheiros. Ao 37, o atacante avançou pela esquerda e rolou para Robinho, que deu a bola para Edinho e, este, por sua vez, finalizou sem força.2º TempoNa volta do intervalo, os dois times vieram sem mudanças e, novamente, o Remo tomando a iniciativa sem sucesso. Logo aos dois minutos, Ronald desceu até a linha de fundo e cruzou a bola, desta vez para Sillas, que chutou para fora. Os primeiros lances, no entanto, mostraram um segundo tempo mais equilibrado, até a entrada de Edinho na grande área, sendo puxado por Ícaro. O árbitro assinou a penalidade e expulsou o zagueiro remista. Nicolas correu para a bola e bateu no ângulo direito de Rangel, abrindo o placar no Mangueirão.Apesar do placar, o Remo se manteve vivo em campo e conseguiu empatar a partida com Ronald, aos 16, em um belo chute alto na grande área. A partir dos 20, a partida ficou mais truncada, com alguns cartões amarelos distribuídos, incluindo para a dupla de ataque bicolor. Aos poucos as duas equipes foram mudando peças para chegar com fôlego à reta final. No lado bicolor, Gabriel Bispo, Netinho e Ruan Ribeiro substituíram João Vieira, Edinho e Jean Dias, respectivamente. Na reta final da partida, o Remo ainda perde4u Ytalo, que sentiou dores e saiu de campo, deixando o Remo com dois a menos em campo. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli deu seis minutos de acréscimos, tempo suficiente para a torcida bicolor engolir o estádio com cânticos que exaltam a supremacia bicolor. Em campo, os jogadores seguravam a partida trocando passes no campo de defesa, contando os segundos para o apito final. Como num enredo programado, o Paysandu foi contando os minutos, até que, aos 51, pode soltar mais um grito de Campeão Paraense.

Ficha técnicaData: 14/04/2024

Hora: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (FIFA-MG)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreiras (CBF-MG)

Assistentes do VAR: Marcus Vinicius Gomes (CBF-MG) e José Mendonça da Silva Junior (CBF-PR)Gols: Nicolas (13′ / 2º T) Ronald (16′ / 2º T)

Cartões Amarelos: João Vieira, Netinho, Nicolas, Jean Dias (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Ícaro (Remo)Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan Borges (Kevyn); João Vieira (Gabriel Bispo), Val Soares e Robinho (Netinho); Edinho, Jean Dias (Ruan Ribeiro) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos AnjosRemo: Marcelo Rangel; Thalys, Bruno Bispo (Ligger), Ícaro, Raimar (Marco Antônio); Jaderson, Pavani, Sillas (Kanu); Kelvin (Jonílson), Ronald e Ribamar (Ytalo).

Técnico: Gustavo Morínigo.

