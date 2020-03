Botafogo vence e sai na frente do Paraná na Copa do Brasil

O Botafogo fez valer o fator casa e venceu o Paraná por 1 a 0, nesta terça-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros jogam pelo empate no duelo de volta para avançar na Copa do Brasil.

O gol da vitória cariocas aconteceu no início do primeiro tempo, com Luiz Fernando. No restante, as duas equipes alteraram bons momentos e levaram perigo ao rival. Botafogo e Paraná voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Durival de Britto.

O jogo – O Botafogo começou com intensidade e abriu o placar na primeira chance, aos dez minutos. Luiz Fernando recebeu passe na intermediária, veio até o bico da área e chutou cruzado, sem chance para Marcos.

Após o revés, o Paraná passou a buscar o ataque com mais vontade. Mesmo sem levar perigo ao goleiro Gatito Fernández, os visitantes pararam de deixar os donos da casa chegarem com facilidade ao setor ofensivo.

A partida só foi ter emoção novamente aos 33 minutos. Bruno Nazário arriscou de longe e acertou o travessão. O Paraná respondeu em seguida. Andrey entrou na área e finalizou para boa defesa de Gatito Fernández.

O Botafogo seguia mais perigoso e quase marcou o segundo aos 37. Luiz Fernando passou pelo marcador e cruzou na medida para Bruno Nazário na área. Só que o meia cabeceou mal, pela linha de fundo. Mais uma vez, os paranaenses responderam em chute de Andrey que parou no goleiro alvinegro.

Nos minutos finais, o confronto seguiu aberto. Tanto Botafogo quanto Paraná ainda assustaram, mas o placar permaneceu com a vantagem mínima dos donos da casa até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e desde os primeiros minutos buscou o ataque. Os alvinegros chegavam com facilidade e obrigaram o goleiro Marcos a trabalhar em algumas oportunidades.

Aos poucos, o Paraná cresceu na partida. Os visitantes aproveitaram os espaços dados pelos alvinegros e começaram a levar perigo. Em duas chances, o goleiro Gatito Fernández foi exigido e salvou os donos da casa.

Nos minutos finais, a partida voltou a ficar aberta, com as duas equipes voltadas ao ataque. No entanto, ambas erraram muito no setor ofensivo. Com isso, o Botafogo conseguiu manter a vantagem para o duelo de volta, em Curitiba.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)

10/03/2020 20:33

