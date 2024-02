É HEXA! Brasil vence Itália por 6 a 4 e conquista o hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia!

Seleção sai atrás, mas domina as ações, goleia e volta a ser campeão mundial após sete anos

Brasil 6 x 4 Itália – Gols – Final – Copa do Mundo de Beach Soccer 2024

“Sensação maravilhosa”, diz Rodrigo após conquista do hexa da Copa do Mundo de Beach Soccer

É campeão! Brasil conquista o hexacampeonato na Copa do Mundo de Beach Soccer

O Brasil superou a Itália por 6 a 4, neste domingo (25), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e se tornou hexacampeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia, desde que o torneio é organizado pela Fifa. Contando todos os formatos, é o 15º título brasileiro, maior campeão disparado. A decisão começou tensa, mas a Seleção deslanchou a partir do segundo período e confirmou o título.

A Itália saiu na frente ainda no início do primeiro período, com gol de Gianmarco Genovali. Os minutos seguintes foram de equilíbrio. Faltando segundos para a etapa inicial terminar, o Brasil conseguiu o empate com Rodrigo, que acertou belo chute no ângulo.

Já na metade do segundo período, Rodrigo saiu cara a cara com o goleiro italiano Leandro Caspieri, que se viu obrigado a cometer a falta e recebeu o cartão vermelho. Com isso, o Brasil pôde jogar dois minutos com um jogador a mais. A Seleção não desperdiçou a oportunidade, e Rodrigo anotou mais um belo gol. Dessa vez, o atleta dominou com o ombro e emendou uma bicicleta. No entanto, logo veio o balde de água fria. Na saída de bola, a Itália empatou com Tommaso Fazzini.

Faltando três minutos para o fim do segundo período, o experiente Bruno Xavier recebeu com liberdade na ala, dominou e chutou com categoria para colocar o Brasil novamente à frente, 3 a 2 no placar. O quarto gol brasileiro veio em um lance bizarro. O italiano Genovali tentou recuar a bola para o goleiro, mas acabou marcando contra.

Brasil x Itália – Copa do Mundo de Futebol de Areia

O Brasil ampliou a vantagem com um golaço no começo do terceiro período, quando Brendo acertou uma linda bicicleta. Pouco depois, Rodrigo anotou o seu terceiro na partida para aumentar a conta. Faltando três minutos para o fim, Genovali marcou o quarto gol italiano. Sem sustos, a Seleção conseguiu controlar o restante da partida para confirmar a vitória por 6 a 4.

A Seleção Brasileira volta a erguer o mais importante troféu da modalidade, que não vencia desde 2017. De lá para cá, foram duas edições em branco, com Portugal, em 2019, e Rússia, em 2021, conquistando o Mundial.

Fonte:LANCE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/07:16:46

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

