Mulher é morta a tiros de espingarda pelo ex-companheiro em Placas; suspeito foi preso

Jakeline de Sousa Pedroso foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Gedeone Castro Batista (Foto: Reprodução / Portal O Impacto)

A polícia foi informada que 15 dias antes, Gedeone Batista tinha tentado matar a ex-companheira a golpe de faca.

Uma mulher foi morta com tiro de espingarda disparado pelo ex-companheiro no município de Placas, oeste do Pará, em uma localidade conhecida como Travessão do Km 145, distante seis quilômetros da BR 163. O crime teria ocorrido na tarde de sábado (24).

O suspeito, identificado como Gedeone de Castro Batista, 29 anos, foi preso pela Polícia Militar na casa do pai dele e encaminhado à delegacia.

Segundo relatos da PM, foram encontrados uma carteira porta-cédula contendo documentos pessoais, dois celulares e cinco cartuchos de espingarda calibre 28, todos intactos.

A vítima, identificada como Jaqueline dos Santos Pedroso, ex-companheira de Gedeone de Castro, foi encontrada caída no quintal da casa do pai do suspeito, com marcas de um disparo de arma de fogo no lado direito do peito.

Durante as buscas, a arma do crime, uma espingarda calibre 28 foi encontrada em uma área de pastagem na fazenda de um vizinho do pai do suspeito, a cerca de três quilômetros do local do crime.

Além da arma possivelmente usada no crime foram apreendidos também 50 cartuchos deflagrados de calibres 16 e 28, materiais para recarregar cartuchos, como pólvora, espoletas e chumbo, e um cartucho calibre 16 intacto.

À Polícia, Gedeone Batista confessou o crime e disse que que já havia tentado assassinar a ex-companheira com uma faca 15 dias antes, mas teria desistido naquela ocasião.

O acusado, acompanhado do material apreendido, foi conduzido à Delegacia de Placas para os procedimentos de flagrante.

