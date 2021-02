EDITAL DE ACELERAÇÃO POTÊNCIA FEMININA

O Instituto Rede Mulher Empreendedora abre o 1° ciclo de Aceleração Potência Feminina

Serão selecionadas até 4O mulheres que durante três meses participarão de mentorias e encontros setoriais com foco no desenvolvimento e crescimento de seus negócios.

*Para se inscrever é obrigatório que:*

*Seja uma mulher maior de 16 anos*

*Tenha concluído pelo menos um dos cursos do Potência Feminina*

*More na comunidade atendida pela OSC – Organização da Sociedade Civil*

*Tenha ou queira abrir seu próprio negócio.*

As inscrições vão até 15/03/2021.

Saiba mais em: https://potenciafeminina.net. br/#edital

Ou entre em contato com o Instituto Edson Royer

98113-0347

Fonte:Instituto Rede Mulher Empreendedora/Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...