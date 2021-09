Morador de Castelo de Sonhos e preso com 500gramas de maconha em uma motocicleta

FOTO: Divulgação -Policiais militares da guarnição em apoio na Serra do Cachimbo, ao observarem motociclista em atitude suspeita, o seguiram para abordagem.

Policiais militares que atuam no 116º Posto Policial Destacado (116º PPD) da Serra do Cachimbo, vinculado a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM), com sede no município de Novo Progresso, seguiram um suspeito em motocicleta para abordagem por volta das 13h30mn deste domingo 19 de setembro.

A guarnição seguiu o suspeito que foi interceptado em seguida. O motociclista foi identificado sendo um morador de Castelo de Sonhos Celso M. d. B. de 58 anos, foi flagrado transportando em sua cintura um volume contendo, aproximadamente, 500g de “maconha”.

Com ele foi apreendido; 01 motocicleta Yamaha Fazer 250cc, documentos pessoais,03 pacotes contendo o entorpecente, R$ 5.722,00 (cinco mil e setecentos e vinte e dois reais) em espécie e um celular Samsung A51.

Diante da autoria e materialidade, o meliante foi levado para a Delegacia de Castelo de Sonhos para os procedimentos legais cabíveis.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

