Homem que tentou matar mulher a facadas e foi linchado por populares sobrevive é transferido para hospital de Itaituba

(Foto:via whatsapp) – Raimundo da Silva de 55 anos, foi linchado (não morreu) por populares ao ser flagrado furando a esposa com uma faca em Moraes Almeida.

A dona de casa Josilene Batista Dias, teve perfuração de faca no braço e na cabeça dentro de sua residência em Moraes Almeida interior de Itaituba.

Conforme ocorrência policial a vítima estava sentada em uma cadeira com as perfurações populares adentraram a residência tomaram a faca do acusado e golpearam nas costas e espancaram o Senhor Raimundo que caiu desacordado, quando a polícia chegou tinham se evadido do local e ninguém foi preso.

O caso aconteceu no distrito de Moraes Almeida por volta das 00h 40min desta segunda-feira (22), a residência funciona um bar, seu Raimundo chegou e havia duas pessoas com a esposa no estabelecimento e leva crer que a fúria foi por ciúmes da esposa.

Os dois foram socorridos pelo atendimento móvel SAMU e transferidos para o hospital de Novo Progresso onde receberam atendimento médico. A vítima “Josilene Batista Dias”, de 41 anos teve perfuração no braço e cabeça, não corre risco de morte, o acusado “Raimundo da Silva de 55 anos“,foi atendido pela equipe do hospital municipal teve hematomas pelo corpo e um braço quebrado, foi transferido para hospital regional de Itaituba e não corre risco de morte.

