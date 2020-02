Edital de Concurso Público é divulgado pela Prefeitura de Ananindeua – PA

No Estado do Pará, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD anuncia a realização de um novo Concurso Público.

Dentre as 279 oportunidades ofertadas, há 232 vagas de ampla concorrência, distribuídas entre os seguintes cargos: Auxiliar Municipal – Mensageira e Protocolo (36); Auxiliar Municipal – Serviços Gerais (Servente) (20); Auxiliar Municipal – Copeira (Servente) (4);Técnico Municipal – Secretariado (30); Técnico Municipal – Enfermagem (75); Técnico Municipal – Higiene Bucal (8); Técnico Municipal – Laboratório (2); Analista Municipal – Enfermagem (20); Analista Municipal – Ginecologia e Obstetrícia (2); Analista Municipal – Pediatra (2); Analista Municipal – Psiquiatria (5); Analista Municipal – Odontologia Geral (2); Analista Municipal – Assistência Social (5); Analista Municipal – Fisioterapia (2); Analista Municipal – Psicologia em Saúde (11); Analista Municipal – Terapia Ocupacional (3); Médico do Trabalho – Higiene e Medicina do Trabalho (2) e Pedagogo – Administração Supervisão e Orientação Escolar (3).

É necessário que o candidato possua escolaridade entre nível Fundamental Completo, Médio Completo, Médio Técnico e Superior Completo, relativo à função em que pretende concorrer.

Ao ser contratado, o servidor deve exercer funções em regime de 30 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor entre R$ 1.039,00 a R$ 3.931,00.

Os interessados devem efetuar inscrições com taxa no valor de R$ 55,00 a R$ 90,00, via internet, através do endereço eletrônico da empresa organizadora CETAP, no período de 06 de fevereiro de 2020 à 07 de abril de 2020.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de Prova Objetiva, na data prevista de 10 de maio de 2020.

O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período.

Acesse edital AQUI

