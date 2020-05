Edital para a Polícia Civil deve sair até setembro com salários de até R$ 12 mil

A seleção contará com uma oferta de 1.495 vagas, em diversos cargos. | Foto:Divulgação

O edital de abertura de inscrições do aguardado concurso para a Polícia Civil do Pará está previsto para ser divulgado entre os meses de agosto e setembro. A confirmação ocorreu pelo diretor-geral da corporação, Alberto Teixeira, por meio de publicação em rede social. De acordo com ele, o processo de licitação para a escolha da banca deverá ser iniciado em junho.

O processo licitatório estava suspenso desde fevereiro, por liminar, em mandado de segurança, na 6ª vara do Juizado Especial Civel. Porém, teve aval para ser retomado em 6 de abril, por decisão da desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Concurso para hospitais universitários tem salários que chegam a R$ 8,9 mil

Edital do concurso da PM deve sair no mês que vem

Ophir Loyola abre nesta segunda-feira (18), chamamento público para contratação

A seleção contará com uma oferta de 1.495 vagas, em diversos cargos. Do total de postos, 265 serão para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 818 para investigador e 160 para papiloscopista. Para todos os cargos é exigida formação de nível superior, com remunerações básicas iniciais, de acordo com os últimos concursos, de R$ 5.204,05 para investigador, escrivão e papiloscopista e R$ 12.250 para delegado.

De acordo com o projeto básico, divulgado para a escolha da banca, as taxas deverão ser de, no máximo, R$ 182,95 para o cargo de delegado e R$ 148,68 para as demais funções. A expectativa do órgão é de que o concurso conte com um total de 42 mil inscritos. Ainda de acordo com o projeto básico, o certame será realizado por meio de seis etapas, incluindo provas escritas, avaliação oral, teste de capacidade física, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social.

Quem conseguir aprovação em todas estas avaliações será convocado para a segunda fase, que contará com curso de formação profissional.

Por:JC Concursos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...