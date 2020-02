Educação em tempo integral: escolas do ensino médio recebem investimentos

Mais de 400 escolas estão sendo contempladas

A rede pública de ensino irá receber investimentos para ofertar educação de tempo integral nas instituições de ensino médio, de acordo com informações do Portal do Ministério da Educação (MEC). Conforme o órgão, mais de 400 escolas estão sendo contempladas com a iniciativa, tendo a possibilidade de gerar até 41.130 novas vagas na educação básica.

As escolas inscritas no projeto e já selecionadas irão receber, em conjunto, R$ 82,3 milhões do Governo Federal. Para conhecer as contempladas e a distribuição por estados, basta clicar neste link. A ação vinculada ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), irá abranger os 26 estados brasileiros, com matrículas para o ano letivo de 2020.

Programa Mais Tempo na Escola: você sabe o que é?

A finalidade do “Mais Tempo na Escola” é oferecer, aos estados e Distrito Federal, uma ampliação da carga horária de ensino aos jovens estudantes do ensino médio.

Como forma de incentivo à educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) transfere recursos financeiros para auxiliar na implementação de escolas de ensino médio em tempo integral por meio das secretarias estaduais de Educação.

