Educação Maker estimula criatividade e aprendizado das crianças

A Educação Maker, também conhecida como movimento maker, é um conceito novo que tem sido adotado nas instituições de ensino do país. No entanto, por ainda ser uma novidade no âmbito educacional, ainda há dúvidas sobre o que é educação maker e qual é a sua contribuição para o aprendizado infantil.

De modo geral, o movimento cria espaços para as crianças trabalharem com a “mão na massa”, desenvolvendo projetos educativos de forma prática. Estes ambientes são construídos e projetados com uma infraestrutura e equipamentos que atendam às necessidades da proposta.

Benefícios da Educação Maker

Quando inseridas na cultura de construir projetos com as próprias mãos, as crianças exercitam a criatividade e habilidades psicomotoras e socioemocionais. Atualmente, os espaços maker já englobam atividades na área da computação, mecânica, biologia, artes, química, entre outras. Dessa forma, também contribui com o desenvolvimento de conhecimentos em diferentes campos do saber. Confira abaixo outros benefícios da educação maker:

– Favorece atitudes de cooperação, responsabilidade e resiliência;

– Melhora o desempenho escolar;

– Estimula a autoconfiança;

– Contribui para o desenvolvimento do processo criativo.

Educação Maker na BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define algumas competências gerais que deverão ser trabalhadas ao longo da educação básica. O documento define o Pensamento Científico, Crítico e Criativo, a Empatia e Cooperação e a Responsabilidade e Cidadania como uma das dez diretrizes que devem ser introduzidas no ambiente escolar. Essas habilidades também são trabalhadas na educação maker, o que corrobora a sua adequação às diretrizes escolares brasileiras.

