Saiba quais são as seleções que mais participaram do maior evento de futebol do mundo

Aproximadamente a um mês da Copa do mundo, os corações dos torcedores de todo mundo já não aguentam de ansiedade, já que se trata do maior evento de futebol do mundo, bem como apenas acontece de 4 em 4 anos.

O evento para o país e em dia de jogo isso acontece literalmente, já que todos ficam na expectativa da partida, sendo decretado em muitos casos, feriado nacional. Ademais, movimenta a economia não somente do país sede, mas de todos os países envolvidos no torneio, seja com a venda de artigos decorativos, comidas temáticas, até chegar, atualmente, nos mais diversos sites especializados em apostas esportivas, uma febre entre os brasileiros!

Pois bem, incialmente é indispensável saber que a Copa do Catar será a edição de número 22 do torneio, com os mais diversos campeões, confrontos, sendo alguns de importância histórica como o ocorrido em 2018, na Rússia, partida disputada entre Irã e EUA, inimigos políticos durante anos e que selaram a paz num jogo de Mundial.

Brasil

Mas o assunto aqui é quem mais participou dessa competição. Não é muito difícil imaginar que a nossa seleção brasileira estará entre as primeiras, exatamente por toda tradição e história. O que nem todo mundo sabe é que a pentacampeã é a única seleção a ter disputado todas as edições da Copa do Mundo, contabilizando 22 participações.

Alemanha

Em segundo lugar temos os alemães, que além de ter participado de 20 edições do torneio, também é aquela que é a segunda maior em títulos, perdendo também apenas para o Brasil.

Itália e Argentina

Coincidentemente, igualmente com 4 títulos, assim como a Alemanha, os italianos vêm na terceira colocação em participações em Copa. A tetracampeã, que ficou de fora da última copa, participou de 18 edições. Assim como a Argentina que com apenas dois títulos em mundiais (1978 e 1986), também ocupa o terceiro lugar junto com a azurra com o mesmo número de participações.

México

Uma das mais tradicionais seleções do futebol mundial, que sempre forma times mito competitivos, mas que nunca conseguiu vencer uma Copa do Mundo. Porém, mesmo sem nenhum título de mundial, o México supera a maioria das fortíssimas seleções europeias e tem 17 participações em Copas do Mundo.

Inglaterra, Espanha e França

Em seguida temos as seleções da Inglaterra, Espanha e França, essas que já conquistaram o título, inclusive sendo a seleção francesa a atual campeã do torneio, as três possuem 16 participações.

Completando a Lista!

Para finalizar a lista, temo as seleções da Bélgica e Uruguai com 14 participações cada uma. A Iugoslávia e Sérvia e Montenegro são consideradas pela Fifa como predecessoras da Sérvia. Com isso, os sérvios somam 13 Mundiais em sua história. (Com informações do O Impacto/Imagem: ge.globo.com).

