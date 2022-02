Eleições 2022: saiba como justificar o voto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Baixe o app e-Título; Acesse o site do TSE e baixe o aplicativo para Android ou iOS; Faça o seu cadastro, informando o nome completo e outros dados pessoais; Responda o Desafio de Perguntas, como “qual a sua cidade natal?”; Cadastro completo: acesse “mais opções” e depois “justificativa de ausência” e inicie o seu pedido de justificativa de voto online; Por fim, justifique sua ausência. Se ocorrer no dia da eleição, não é necessário anexar documento que comprove o motivo.

Além do aplicativo E-Título, o TSE oferece em seu site consultas de local de votação Eleições 2022: veja como saber onde é o seu local de votação Como justificar o voto no e-Título

Após o preenchimento do RJE, o eleitor poderá dirigir-se a qualquer seção eleitoral fora do seu domicílio eleitoral e apresentar o RJE, o título eleitoral ou o número de sua inscrição eleitoral, além de um documento oficial de identificação com foto (obrigatório).

