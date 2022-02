Teste de covid-19 pode ser deduzido do Imposto de Renda

(Foto:Reprodução) – Assim como no ano anterior, exames realizados para detectar a covid-19 em hospitais, laboratórios e clínicas em 2021 podem ser declarados no Imposto de Renda deste ano como despesas de saúde.

No entanto, o contador Gilberto Eugênio Noronha alerta que não é todo o exame que será aceito para dedução no imposto.

Os gastos com testes e exames da covid devem ser relacionados no campo “Pagamentos Efetuados” no modelo completo do Imposto de Renda. Basta incluir o nome e CNPJ da empresa onde o exame foi realizado e o valor pago. (Com informações Agência Brasil)

O contador explica ainda que a receita pode pedir a comprovação do gasto declarado. Por isso, é importante o contribuinte guardar os documentos por durante cinco anos.

As despesas com saúde são 100% dedutíveis. Pelas regras em vigor, há limite de valor a ser declarado para abatimento de despesas médicas, ou seja, o contribuinte pode declarar todo o valor gasto e deduzir para no cálculo do valor devido.

O prazo de entrega da declaração do imposto de renda de 2022 deverá começar em março. Mas o calendário ainda não foi divulgado pela Receita.

Jornal Folha do Progresso em 10/02/2022/15:14:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...