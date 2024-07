Eleições 2024: Veja o número de eleitores por cidade no PA

(Foto: Reprodução)- O Pará tem 6.226.373 eleitores aptos a ir às urnas para escolher os novos vereadores e prefeitos nas eleições deste ano, 2024, de acordo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As cinco cidades paraenses com mais eleitores são Belém, Ananindeua, Santarém, Parauapebas, Marabá e Castanhal.

O menor colégio eleitoral é o de Bannach, o município tem 3.409 eleitores.

BELÉM 1.056.251 ANANINDEUA 357.500 SANTARÉM 246.326 PARAUAPEBAS 200.659 MARABÁ 176.203 CASTANHAL 142.159 ABAETETUBA 120.030 CAMETÁ 102.910 BARCARENA 101.278 BRAGANÇA 93.774 MARITUBA 92.151 ALTAMIRA 85.317 ITAITUBA 84.917 PARAGOMINAS 76.217 BREVES 74.278 TUCURUÍ 72.847 CANAÃ DOS CARAJÁS 68.345 REDENÇÃO 61.768 MOJU 56.022 CAPANEMA 54.587 TAILÂNDIA 54.179 IGARAPÉ-MIRI 52.247 TOMÉ-AÇU 52.080 MONTE ALEGRE 50.986 ORIXIMINÁ 49.972 SANTA IZABEL DO PARÁ 49.188 BENEVIDES 48.105 ACARÁ 47.898 NOVO REPARTIMENTO 45.375 ALENQUER 44.879 VISEU 43.412 SÃO FÉLIX DO XINGU 42.659 CAPITÃO POÇO 42.602 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 41.131 PORTEL 40.440 VIGIA 39.530 ÓBIDOS 39.319 AUGUSTO CORRÊA 38.587 SALINÓPOLIS 37.903 JURUTI 37.879 CURUÇÁ 36.178 XINGUARA 35.362 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 34.593 ITUPIRANGA 32.730 BREU BRANCO 32.207 URUARÁ 31.291 JACUNDÁ 30.908 IGARAPÉ-AÇU 30.892 DOM ELISEU 30.344 AFUÁ 30.128 MUANÁ 29.440 PACAJÁ 29.362 TUCUMÃ 28.472 MOCAJUBA 28.223 RONDON DO PARÁ 28.009 MARACANÃ 27.419 PRAINHA 26.886 SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 26.284 TRACUATEUA 26.250 IRITUIA 26.102 SANTANA DO ARAGUAIA 25.469 OURILÂNDIA DO NORTE 25.334 ANAPU 25.227 CURRALINHO 25.223 MÃE DO RIO 25.080 SÃO DOMINGOS DO CAPIM 25.007 IPIXUNA DO PARÁ 24.976 MARAPANIM 24.913 OEIRAS DO PARÁ 24.910 NOVO PROGRESSO 24.801 ALMEIRIM 24.247 MOJUÍ DOS CAMPOS 23.992 CONCÓRDIA DO PARÁ 23.802 GURUPÁ 23.637 SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 23.576 PORTO DE MOZ 23.421 PONTA DE PEDRAS 23.003 SOURE 22.733 LIMOEIRO DO AJURU 22.608 GARRAFÃO DO NORTE 22.416 SANTA MARIA DO PARÁ 22.388 ANAJÁS 22.053 GOIANÉSIA DO PARÁ 22.024 BUJARU 21.337 ELDORADO DOS CARAJÁS 20.496 RURÓPOLIS 20.416 MEDICILÂNDIA 20.388 SALVATERRA 20.262 ULIANÓPOLIS 20.047 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 19.487 SANTA BÁRBARA DO PARÁ 19.235 MELGAÇO 19.146 SÃO JOÃO DE PIRABAS 18.810 CACHOEIRA DO ARARI 18.746 AURORA DO PARÁ 18.472 SANTA LUZIA DO PARÁ 18.079 VITÓRIA DO XINGU 17.717 BELTERRA 17.690 CHAVES 16.964 CURIONÓPOLIS 16.898 BAGRE 16.725 BRASIL NOVO 16.619 OURÉM 16.446 SÃO FRANCISCO DO PARÁ 15.993 SÃO CAETANO DE ODIVELAS 15.827 NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 15.787 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 15.783 TERRA SANTA 15.282 PLACAS 14.711 SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 14.509 FLORESTA DO ARAGUAIA 14.474 CACHOEIRA DO PIRIÁ 14.251 RIO MARIA 14.182 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 14.044 JACAREACANGA 13.883 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 13.769 TERRA ALTA 13.325 BONITO 13.149 BOM JESUS DO TOCANTINS 12.864 COLARES 12.643 TRAIRÃO 12.605 NOVA TIMBOTEUA 12.112 AVEIRO 12.084 NOVA IPIXUNA 11.822 PRIMAVERA 11.750 ÁGUA AZUL DO NORTE 11.477 CURUÁ 11.468 QUATIPURU 10.909 PEIXE-BOI 9.681 INHANGAPI 9.479 PIÇARRA 9.257 PAU D’ARCO 9.161 MAGALHÃES BARATA 8.987 CUMARU DO NORTE 8.609 FARO 7.579 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 7.214 SANTARÉM NOVO 7.059 SANTA CRUZ DO ARARI 7.055 SÃO JOÃO DA PONTA 6.663 ABEL FIGUEIREDO 6.429 PALESTINA DO PARÁ 6.033 SAPUCAIA 5.842 BANNACH 3.409

Fonte: Portal Canaã e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/17:30:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...