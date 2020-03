Eleições EUA: Biden tem 49% de intenção contra 40% de Trump, diz pesquisa

Trump escalou sua retórica contra a China devido ao coronavírus, dizendo que Pequim deveria ter agido mais rápido para alertar o mundo (Foto:Yuri Gripas / Reuters)

O ex-vice-presidente Joe Biden aparece 9 pontos porcentuais à frente do presidente Donald Trump em uma pesquisa de opinião sobre a eleição presidencial americana realizada pela Fox News. A sondagem da emissora de TV dos Estados Unidos mostra o pré-candidato do Partido Democrata com 49% da intenção de voto e o republicano com 40% da preferência dos eleitores. Outros 11% votariam em outra pessoa ou estão indecisos.

A Fox News aponta que Biden é favorito entre liberais, negros, moderados, mulheres suburbanas e eleitores com 65 anos ou mais. Trump, por sua vez, lidera entre conservadores, cristãos evangélicos brancos, homens brancos e pessoas brancas sem diploma universitário.

A pesquisa aponta, também, que 63% dos eleitores aprovam a promessa de Biden de escolher uma mulher como candidata a vice-presidente.

Biden ainda disputa com o senador Bernie Sanders a indicação do Partido Democrata para a disputa presidencial em novembro, mas a Fox News considera que ele será o escolhido.

Por:Iander Porcella – AE

