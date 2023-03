Prefeito de Santarém é atingido por adolescente de 15 anos em jet ski na praia do Arariá

Após o episódio, Nélio Aguiar teve uma crise de hipertensão e a Gabriela, que sentia muita dores, teve crise de choro e foi levada a um hospital em Santarém para realizar exames (Foto:Divulgação).

O caso ocorreu, no final da tarde do último sábado (4), às margens do rio Tapajós, em Santarém

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, sofreu um acidente na praia do Arariá, às margens do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, no final da tarde do último sábado (4).

Ele tomava banho no local, na companhia de familiares e amigos, quando um adolescente de 15 anos, que pilotava um jet ski, o atingiu de raspão na cabeça.

No momento do sinistro, o gestor do município estava acompanhado de Gabriela Fortes, que foi atingida nas costas, e do médico Márcio Fortes, esposo de Gabriela, que conseguiu os empurrar para o fundo do rio, evitando que o veículo aquático os atingisse frontalmente.

Após o episódio, Nélio Aguiar teve uma crise de hipertensão e a Gabriela, que sentia muita dores, teve crise de choro e foi levada a um hospital em Santarém para realizar exames.

Ela passa bem. O prefeito já refeito do susto, viaja para Brasília neste domingo para cumprir agenda de compromissos junto ao Governo federal. Nélio Aguiar após se refazer do susto e com a pressão arterial controlada, dirigiu-se à Capitania Fluvial de Santarém para registrar a ocorrência.

O tio do adolescente pediu desculpas aos acidentados pelo ato do sobrinho e reconheceu que errou ao permitir que o adolescente usasse o jet ski. Na manhã deste domingo (5), Nélio Aguiar deu detalhes sobre o ocorrido para o portal OEstadoNet: “Conversava com o dr. Marcos Fortes e a sua esposa Gabriela.

Eu estava de costas para o rio Tapajós. Eles estavam na minha frente, de costas para a praia. Quando, de repente, eu ouvi o Marcos, a Celsa [ esposa do prefeito ] e outras pessoas gritando. Era um jet ski em alta velocidade vindo na minha direção. Não tive tempo pra nada, nem de ver o que estava acontecendo”.

“Marcos Fortes no reflexo, com uma das mãos na minha cabeça e outra na cabeça da esposa, nos empurrou para o fundo. Devido ao alerta da gritaria, tive também o reflexo de mergulhar. Só senti o jet ski deslizando sobre a minha cabeça, região da nuca e sobre as minhas costas.

Todo o jet ski passou sobre mim, desde a ponta até a turbina. Atônito, não conseguia sair da água, pois por muito pouco, por uma questão de segundos, se eu permanecesse em pé e não tivesse mergulhado, eu teria sido atingido em cheio na minha cabeça pelo jet ski em alta velocidade, com provável traumatismo craniano grave.

Escapei da morte novamente, sou muito grato a Deus pelo livramento e ao dr. Marcos, que empurrou a minha cabeça para o fundo do rio, evitando assim a colisão do jet ski com a minha cabeça”, relatou.

Estado de saúde do prefeito Nélio Aguiar

A Prefeitura de Santarém informou por meio de nota que o prefeito Nélio Aguiar está bem e se encontra cumprindo agendas oficiais neste domingo (5).

“Na tarde de ontem (4), o prefeito foi vítima de um atropelamento náutico, motivado por um jet ski, quando ele estava em momento de lazer com sua família. O incidente lhe causou algumas escoriações que não o impedem de desenvolver, normalmente, suas atividades como chefe do Poder Executivo”, diz o comunicado. O Liberal

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do portal OEstadoNet. em 08/03/2023/10:42:27

