ELETRIFICAÇÃO DA TRANSGARIMPEIRA É PRIORIDADE DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO

Apesar de ser produtor e exportador de energia, o Pará ainda compreende em seu território áreas carentes de um serviço de eletrificação de qualidade.

É o caso do distrito de Moraes Almeida e das comunidades de Crepurizão e Crepurizinho, no município de Itaituba.

Para atender ao pleito antigo de parte dos paraenses que sofre com uma energia cara, de baixa qualidade e que não chega para todos, o senador Zequinha Marinho participou de reunião nesta quarta-feira (20/02/2019) com Ricardo Cyrino, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME).

“Retomamos esse antigo debate a fim de resolver o problema do fornecimento de energia e da qualidade do serviço que se arrasta por anos na região Transgarimpeira. Estamos buscando junto ao ministério de Minas e Energia uma solução que atenda de maneira emergencial, assim como uma saída que seja definitiva”, esclareceu o senador Zequinha Marinho.

Além das tratativas em nível federal, o senador deverá reunir nos próximos dias com a diretoria da Celpa para que a concessionária possa priorizar em seu plano de universalização, do Programa Luz para Todos, o atendimento na área da Transgarimpeira.

De acordo com o secretário do MME, a definição da melhor solução para atender a demanda para eletrificação e o reforço de energia, perpassa pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, responsável em produzir os estudos indicativos para a área de energia.

Presentes na reunião, os vereadores de Itaituba Wescley Tomaz (PSC) e Dirceu Biolchi (SD) se mostraram bastante confiantes e agradeceram o empenho do senador para resolver a demanda regional.

