Em 2025, mulheres comandarão 26 prefeituras no Pará

As prefeituras de 26 cidades do Pará serão chefiadas por mulheres a partir do próximo ano, após a apuração concluída dos votos nos municípios do Estado

As prefeituras de 26 cidades do Pará serão chefiadas por mulheres a partir do próximo ano, após a apuração concluída dos votos nos municípios do Estado. Vale ressaltar que 140 cidades definiram quem vai comandá-las, outras duas estão com resultados sub júdice e Belém e Santarém terão segundo turno. Um total de 114 homens saíram vitoriosos na disputa ao cargo de prefeito neste ano.

Neste ano, 6.352 mulheres se candidataram para os cargos de prefeita, vice e vereadora. E outros 11.735 postulantes eram homens.

Nas eleições de 2020, 27 mulheres foram eleitas prefeitas no Estado. Na ocasião, Marituba, por exemplo, elegeu a primeira prefeita mulher desde sua fundação, em 1994. Patrícia Alencar (MDB) foi a escolhida e, neste ano, conseguiu a reeleição com folga: 71,36% dos votos válidos, recebendo pouco mais de 52 mil votos.

Ainda na região metropolitana, outra prefeita que se destacou nas urnas foi Luziane Solon (MDB). Com 84,82% dos votos válidos, ela foi a prefeita com maior votação percentual entre as cidades da Grande Belém.

Confira abaixo a relação das prefeitas eleitas no Estado em 2024:

Abaetetuba

Francineti Carvalho (MDB)

Almeirim

Lúcia do Líder (MDB)

Aurora do Pará

Vanessa Gusmão (MDB)

Benevides

Luziane Solon (MDB)

Cachoeira do Piriá

Bete Bessa (MDB)

Canaã dos Carajás

Josemira (MDB)

Capitão Poço

Fernanda Tonheiro (PP)

Colares

Maria Lucimar (MDB)

Conceição do Araguaia

Elida Elena (MDB)

Concórdia do Pará

Elisangela Celestino (MDB)

Curionópolis

Mariana Chamon (MDB)

Floresta do Araguaia

Marorri Santiago (MDB)

Gurupá

Iracilda Alho (MDB)

Juruti

Dona Lucidia (MDB)

Marituba

Patrícia Alencar (MDB)

Nova Esperança do Piriá

Alcineia Ferro (MDB)

Nova Timboteua

Professora Aline (PP)

Ponta de Pedras

Consuelo Castro (União)

Rio Maria

Marcia Ferreira (MDB)

Rondon do Pará

Adriana Andrade (MDB)

São Caetano de Odivelas

Professora Leila (MDB)

São Domingos do Araguaia

Elizane Soares (MDB)

São João da Ponta

Lidiane Feitosa (PSD)

São João de Pirabas

Kamily Araújo (MDB)

São João do Araguaia

Marcellanne Cristina (PP)

Ulianópolis

Kelly Destro (MDB)

Fonte: Clayton Matos – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/14:47:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...