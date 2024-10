Prefeito que teve 2% de votos reclama: “Estranho”

(Foto: Reprodução) – Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (7), Dr. Pessoa comentou sobre o resultado, expressando sua surpresa

O prefeito de Teresina (PI), Dr. Pessoa (PRD), registrou uma marca inédita nas eleições municipais deste domingo (6/10) ao conquistar apenas 2,2% dos votos válidos em sua tentativa de reeleição, tornando-se o primeiro prefeito a não se reeleger na história da capital piauiense. Com apenas 10.131 votos, sua votação despencou em relação ao segundo turno de 2020, quando obteve 236.339 votos, representando 62,31% do total.

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (7/), Dr. Pessoa comentou o resultado inesperado, expressando surpresa e gratidão: “Não estou chateado; algo estranho aconteceu. Fiz várias reuniões, fui bem recebido e os votos simplesmente não apareceram. Para mim, o resultado não foi bom, mas sou grato”, disse.

A eleição em Teresina foi decidida em primeiro turno, com vitória do candidato Sílvio Mendes (União Brasil), que obteve 239.848 votos (52,19%). O petista Fábio Novo, que liderava as pesquisas, recebeu 198.794 votos (43,26%).

Desde a introdução da reeleição no Brasil, em 1997, e sua implementação nas eleições municipais a partir de 2000, essa é a menor votação registrada por um prefeito em busca de reeleição. O recorde anterior pertencia a João Alves (DEM), de Aracaju, que em 2016 alcançou 9,9% dos votos válidos.

Para Dr Pessoa, houve falhas graves na comunicação da equipe durante sua gestão, além de erros na escolha de alguns membros. Ainda houve boatos que precisou enfrentar, como um suposto caso extraconjugal que sua esposa teria, ou ainda piadas com sua idade (79 anos), comparando-o a Joe Biden, nos EUA.

Fonte: O Liberal

