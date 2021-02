Em ação conjunta, PM recupera centenas de cabeças de gado roubadas

A Polícia Militar do Pará (PMPA), em ação conjunta com a Polícia Civil e a PM do Mato Grosso, recuperou 200 cabeças de gado que haviam sido roubadas na manhã de sábado (6), em uma fazenda localizada na cidade de Santa Terezinha (MT), próximo a divisa com o Pará.

Os bovinos estavam sendo transportados em cinco carretas que seguiam em direção ao município de Santana do Araguaia, sudeste Paraense.

Após receberem informações sobre a carga roubada, militares que integram a 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM), entraram em contato com os militares da PM do Mato Grosso, a fim de reforçar o policiamento e interceptar a entrada das carretas que vinham com destino ao Pará.

As carretas que traziam a carga bovina roubada foram interceptadas pelos policiais antes mesmo de chegarem até o destino / Foto: Divulgação

Foi realizado então o cerco nas divisas dos dois Estados e as cinco carretas foram interceptadas pelos policiais assim que chegaram à divisa. Toda a carga foi apreendida e os condutores foram conduzidos para a delegacia do Estado do Mato Grosso, onde passaram pelos procedimentos cabíveis.

Policiais montaram um cerco na divisa entre os Estados do Pará e Mato Grosso / Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

