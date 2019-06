Em Almeirim, suspeito de furtar gado pula no rio e se esconde na mata para fugir da polícia

Gado foi furtado na comunidade Chicaia — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Suspeito foi encontrado e preso, assim como o comparsa. Gado, espingardas e cartuchos também foram localizados.

Um homem pulou na água e depois se escondeu na mata para fugir da polícia em Almeirim, no oeste do Pará. A guarnição conseguiu deter o suspeito e prendê-lo junto com um comparsa. A dupla é suspeita de furtar gado da comunidade Chicaia.

De acordo com a polícia, a prisão aconteceu no domingo (2). Várias buscas foram realizadas para prender o terceiro envolvido no furto, um homem considerado como “cabeça da quadrilha”, mas ele não foi localizado.

Além das 17 reses furtadas, a polícia também encontrou com a dupla duas espingardas e cartuchos. Os suspeitos foram apresentados na UIPP e estão à disposição da justiça.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...