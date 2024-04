Tensão- Viaturas da Operação Curupira são vistas na balsa do “Jardim do Ouro” e deixa moradores apreensivos

(FotoViaWhatsApp)- Viaturas em apoio a operação da SEMAS são; da Policia Civil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Renato Chaves.

Coordenada por meio das pastas de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a operação Curupira conta com três bases fixas instaladas nos municípios de São Félix do Xingu, Novo Progresso e Uruará. Uma quarta deverá ser instalada,entretanto, sua atuação abrange 15 municípios paraenses incluídos no Decreto Estadual Nº 2.887, de fevereiro de 2023.

O Governo do Estado do Pará, divulgou na última semana, que preparou mais 150 agentes ambientais para integrar a operação no estado do Pará.

Na semana passada uma viatura da PM que fazia apoio a operação foi incêndiada em Castelo de Sonhos.

Moradores da Transgarimpeira, no município de Itaituba, foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira, 18 de abril de 2024, com o movimento de viaturas da operação curupira transitando pela balsa do rio jamanxim na comunidade do Jardim do Ouro, rumo ao Crepurizão. A região já foi alvo de intensas operações , hoje vive momentos difíceis, o desemprego e crise financeira com a paralisação das atividades garimpeiras.

O estado está em amplo combate às agressões ao meio ambiente, a região da transgarimpeira, não havia recebido antes a operação Curupira do governo estadual. A região já foi alvo de operações do Governo Federal.

O deslocamento das unidades já estava provocando medo, a região tem garimpos e pecuária, tudo indica que o comboio e para dar apoio em operações contra o garimpo.

Os moradores culpam o próprio governo, pela dificuldade e falta de acesso a legalização.

