Em Belém, diretor de CAPS é preso por aplicar golpes financeiros contra idosa internada na instituição

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III — Foto: Agência Belém

Segundo as investigações, homem se utilizou do cargo e se apropriou de valores da renda da idosa, além de fazer saques bancários em nome da vítima.

O diretor do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III foi preso nesta quarta-feira (12), em Belém. Segundo as investigações, o homem, que é assistente social, se utilizou do cargo com o pretexto de dar apoio a uma paciente idosa que morava na instituição e se apropriou de valores de sua renda, além de fazer saques bancários em nome da vítima.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o servidor será afastado de suas funções por 60 dias, para garantir a lisura das investigações e evitar qualquer interferência no processo.

A Sesma disse que será aberto “uma sindicância para apurar os fatos e que, dependendo dos resultados da investigação interna e das conclusões da Justiça, medidas cabíveis, incluindo a exoneração do servidor, poderão ser tomadas”.

Com o suspeito foi apreendido um celular que será utilizado na investigação. O suspeito está à disposição do Poder Judiciário.

A delegada Vanessa Macedo, titular da Delegacia da Pessoa Idosa, alerta para os tipos de violência contra o idoso, que são diversos.

“Atuamos para coibir qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, seja físico, questão da saúde e também o abuso financeiro. A nossa equipe trabalha para conscientizar e combater essas situações”, disse a delegada.

As investigações fazem parte da “Operação Virtude” coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), que realiza ações preventivas de combate à violência contra a pessoa idosa.

Crimes contra idosos

Nas últimas semanas, foram registrados outros golpes contra idosos. Uma quadrilha suspeita de aplicar golpes financeiros foi presa no Pará. A ação policial aconteceu na segunda-feira (10), entre os municípios de Capanema e Santa Maria. No total, foram quatro prisões em flagrante de pessoas suspeitas de cometerem estelionato por meio do golpe “Conto do Paco”.

Momentos antes da prisão, uma idosa procurou a delegacia para informar que havia sido enganada pelo grupo. Segundo a vítima, os suspeitos teriam levado R$1.800,00 e vários documentos. Assim que o relato da idosa foi coletado, a equipe policial efetuou rondas para localizar os envolvidos. Após identificarem o veículo utilizado no crime, passou a perseguir os suspeitos, que foram abordados logo após com o apoio da PRF.

Já em Belém, no dia 13 de maio, um idosa foi vítima de um golpe e perdeu R$ 2 mil após aceitar ajuda de um estranho dentro de uma agência bancária no no bairro Nazaré, em Belém. A Polícia Civil investiga o caso. A denúncia aponta que a vítima foi abordada por um homem, que ofereceu ajuda para ela usar o caixa eletrônico.

A mulher, confiando na oferta, seguiu as instruções do indivíduo e colocou sua biometria quando solicitado. Em um determinado momento, o golpista alegou que o caixa eletrônico não estava funcionando corretamente e orientou a vítima a se dirigir a outro terminal, sem encerrar a sessão no primeiro caixa.

