Em Castelo dos Sonhos, Hospital Geral garante pronto atendimento e zera fila para cirurgias

(Foto: Rosivaldo Almeida / AG.PARÁ) – Unidade funciona com atendimentos porta aberta e disponibiliza 7 especialidades com consultas, cirurgias e exames entre outros serviços

Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS) é referência em cirurgias de baixa e média complexidade para o distrito de Castelo dos Sonhos e outras localidades à margem da rodovia BR-230, a Transamazônica, e também da BR-163, a Santarém-Cuiabá. A unidade tem localização estratégica na região de Altamira, área de integração do Xingu, e tem assegurado pronto atendimento aos pacientes.

A direção do hospital observa que, na atualidade, os pacientes que precisam de cirurgias são atendidos rapidamente pela equipe médica do hospital. “Devido ao grande esforço dos nossos profissionais, atualmente a fila cirúrgica está praticamente zerada. Então, qualquer paciente que entrar no hospital, é atendido prontamente, em um processo muito rápido e sem espera”, afirmou o diretor técnico da unidade, Douglas Rosa.Foto: Rosivaldo Almeida / AG.PARÁ

O Hospital Castelo de Sonhos é uma unidade com perfil de baixa complexidade que atende pacientes moradores do distrito de Castelo dos Sonhos e também de Cachoeira da Serra e Vila Isol, localidades que ficam cerca de 1.100 km de distância da sede do município de Altamira, além de moradores de outros municípios paraenses e até de outros estados.

A unidade oferta atendimentos de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar. O hospital conta com 34 leitos operacionais e não operacionais e oferta consultas, cirurgias, exames e outros atendimentos em sete especialidades médicas: Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cardiologia e Clínica Médica.

Em funcionamento desde julho de 2020, o HGPCS trouxe melhorias no acesso aos serviços médicos para a população da região, que antes tinha que buscar assistência em Novo Progresso ou no Estado do Mato Grosso, percorrendo distâncias de cerca de 200 quilômetros. “A gente oferece um atendimento especializado que antes não havia no sudoeste paraense. E hoje, aqui na unidade, atendemos pessoas de outros distritos e estados também”, explicou o diretor.

Além do serviço especializado, o Hospital Castelo de Sonhos também realiza atendimentos de atenção primária. Os pacientes são recebidos no pronto-atendimento da unidade e, posteriormente, encaminhados ao ambulatório, caso haja necessidade.

“Nós absorvemos um grande número de pacientes que deveriam ser atendidos em Unidades Básicas de Saúde, são de atenção primária. Atendemos estes pacientes e logo após enviamos os usuários à especialidade necessária”, destacou Douglas Rosa.

Serviço:

O HGPCS foi entregue em 17 de julho de 2020, e funcionou inicialmente como Hospital de Campanha para a Covid-19. Em setembro daquele ano, a unidade começou a prestar serviços ambulatoriais e, em janeiro de 2021, deu início à realização de cirurgias.

A unidade pertence ao governo estadual e tem a administração do Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fonte: Agencia Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/02/2024/07:16:46

