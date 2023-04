Em estreia oficial de Pepa, Cruzeiro perde para o Náutico pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro perdeu para o Náutico por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Na estreia oficial do técnico Pepa, o Cruzeiro dominou grande parte do jogo, mas, nos minutos finais, deixou o adversário crescer e fazer o gol da vitória.

A partida de volta será no dia 25 de abril, às 19h (de Brasília), no Independência. O Cruzeiro precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar diretamente para as oitavas de final. Já o Náutico joga por um empate para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, quando visita o Corinthians, às 16h, pela estreia no Campeonato Brasileiro. O Náutico, por sua vez, não tem compromissos oficias antes do jogo de volta da Copa do Brasil e terá calendário livre para se preparar.

O Cruzeiro foi melhor em grande parte da partida e, sob o comando do novo treinador, mostrou facilidade para trocar passes, construir jogadas e chegar com perigo à meta adversária, mas sem capricho no último toque para balançar a rede. Uma ótima atuação do goleiro Vágner também impediu que o domínio do time mineiro, com 58% de posse de bola e oito finalizações no alvo, fosse refletido no placar.

O primeiro e único gol do jogo saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, o meia Gabriel Santiago ganhou no alto e abriu o placar para os donos da casa. O Náutico aproveitou o bom momento na partida para se impor e conquistar vantagem para o confronto da volta.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Gazeta Esportiva (foto: assessoria) em 14/2023/07:42:58

