Flamengo decepciona no primeiro jogo sem VP e perde do Maringá pela Copa do Brasil

Na primeira partida após a saída de Vitor Pereira, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Maringá, nesta quinta-feira, no Estádio Willie Davids. O resultado complica a situação rubro-negra na terceira fase da Copa do Brasil.

O Maringá surpreendeu o Flamengo e abriu o placar no primeiro tempo, com gol contra de David Luiz. Na etapa final, os paranaenses ampliaram com Serginho.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, no Rio de Janeiro. O Flamengo precisa vencer por três gols de diferença para se classificar às oitavas da Copa do Brasil. Já o Maringá pode perder por um gol que mesmo assim vai avançar na competição.

O Flamengo iniciou a partida tendo mais posse de bola, mas sofrendo com a marcação do Maringá. Os donos da casa buscavam aproveitar os contra-ataques e assustaram aos 11 minutos, em chute de Matheus Bianqui que parou em Santos.

Os cariocas continuavam sem criar boas chances, enquanto do outro lado, o Maringá se aproximava com perigo. Tanto que Vilar aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Santos. Aos 37 minutos, em avanço rápido, Matheus Bianqui cabeceou após cruzamento de Raphinha. A bola bateu em David Luiz e foi para a rede.

O revés obrigou o Flamengo a pressionar nos minutos finais. No entanto, o Maringá manteve a boa marcação e foi para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Maringá criou a primeira boa chance, aos cinco minutos, em chute de Erick Varão que foi pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Serginho arriscar de longe.

O Flamengo só finalizou pela primeira vez aos 12 minutos, com David Luiz. O goleiro Dheimison fez a defesa sem dificuldade. No lance seguinte, o Maringá ampliou o placar. Em avanço rápido, Serginho recebeu passe na área e mandou para a rede.

O segundo gol pouco interferiu na atuação do Flamengo. A equipe carioca seguia com postura sonolenta e via o Maringá ser superior em campo. Os donos da casa trataram de manter a vantagem até o apito final para comemorar a vitória no jogo de ida pela terceira fase.

