Cuiabá vence o Sport e avança às semifinais do Brasileiro de Aspirantes

O Cuiabá está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Dourado venceu o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira, e avançou à próxima fase da competição.

O Cuiabá abriu o placar logo no primeiro tempo, aos 35 minutos. Lucas Cardoso recebeu lançamento, dominou e chutou no canto do goleiro.

Aos 30 do segundo tempo, o Dourado ampliou, em jogada que começou com Lucas Cardoso. O camisa 7 recebeu na esquerda e deu passe na medida para Vinicius Boff invadir a área e finalizar no ângulo.

Na semifinal, o adversário dos mato-grossenses sairá do confronto entre Fluminense e Fortaleza, que se enfrentam amanhã. (Com informações Redação Só Notícias – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/

