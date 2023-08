Em evento internacional de mineradoras, governador do Pará defende transição para a Bioeconomia

Helder Barbalho na Conferência promovida pelo Ibram — Foto: Agência Pará

Conferência reúne convidados como o ex-secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon; e Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, em Belém.

Na noite desta quarta-feira (30), o governador Helder Barbalho destacou a bioeconomia como ferramenta de transição das atuais vocações econômicas do Pará. A declaração ocorreu durante a solenidade de abertura da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, promovido por mineradoras multinacionais. O evento reúne técnicos, estudiosos, lideranças nacionais e internacionais no Hangar, em Belém.

“De forma muito particular, compreendo que hoje nós aqui temos a oportunidade de demonstrar ser possível a construção efetiva de uma ampla mobilização em favor da transição econômica na Amazônia. Nosso Estado representa um mosaico de desafios e oportunidades. Primeiramente, devemos valorizar nossa população. Possuímos 70% de floresta nativa, conjugando atividades econômicas que fazem uso do solo para a sua extração, produção e sobrevivência”,’ explicou o governador do Pará.

O governador avaliou ainda que o evento é uma estratégica oportunidade para debater a Amazônia atual e o futuro que se quer para o bioma. Para Helder Barbalho, o caminho passa pela regularização do uso do solo, o incentivo à bioeconomia, a valorização da floresta e o mercado de carbono como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico.

“Uma economia que possa fazer da floresta viva o nosso principal ativo é essencial. E, para tal, a construção de uma lógica que valorize a biodiversidade como principal patrimônio de nosso meio ambiente é absolutamente decisivo”, disse.

Bioeconomia

Helder Barbalho detalhou que, a transição econômica para a bioeconomia é necessário um conjunto de esforços que envolvem as instituições e a sociedade.

“No nosso Estado, quem escolhe bioeconomia tem acesso a crédito, tem prioridade de acesso a um título de terra e à licença ambiental. Essa é uma decisão de governo para estímulo e convocação a 0quem produz, fazer uma atividade com bom uso e de respeito ao meio ambiente”, explicou.

Após o governador Helder Barbalho, o 8º Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, ministrou palestra reforçando importância da bioeconomia, afirmando preocupação com o clima, convocando a população para debater e cobrar a pauta meio ambiente dos governantes. “Essa agenda passa por Belém e vocês, na Amazônia, têm essa importante contribuição”, disse Ban Ki-moon.

Até a quinta-feira (31), os participantes irão debater temas como: novas economias, bioeconomia, economia circular, minerais estratégicos, mercado de carbono, economia solidária, ESG (Environmental, social and governance) e combate aos crimes ambientais.

A proposta da Conferência é dialogar com a agenda do governo estadual na promoção de eventos com a temática da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, como a Cúpula da Amazônia, realizada nos dias 8 e 9 de agosto em Belém, e a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima (COP-30), a ser realizada em 2025, também na capital paraense.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), uma organização sem fins lucrativos que reúne mais de 130 empresas e instituições que atuam no setor mineral.

Além do 8º Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, outras autoridades internacionais participaram do evento, como o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (1997-2007), Tony Blair; o ex-presidente da Colômbia (2018-2022), Iván Duque; o presidente do ICMM, Rohitesh Dhawan; o embaixador da UNESCO para a Sustentabilidade, Oskar Metsavaht; Neidinha Suruí, ativista na Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, entre outros.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/16:05:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...