‘Fui julgada pela minha forma de vestir’, diz cantora santarena após segurança insinuar furto de copo

Cristina Caetano acredita que foi julgada com preconceito pelo modo casual como estava vestida — Foto: Arquivo pessoal

Episódio aconteceu na tarde de quinta-feira (30). Cristina Caetano foi abordada pelo segurança na saída da loja.

A cantora santarena Cristina Caetano procurou a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, na noite dessa quarta-feira (30), para denunciar uma situação constrangedora vivida por ela dentro de uma loja de móveis e utilidades do lar, no bairro Santa Clara. Segundo relato no boletim de ocorrência, o segurança insinuou que ela havia furtado um copo da loja. O caso foi qualificado no B.O como crime de “calúnia”.

De acordo com relato da cantora, ela entrou na loja após às 17h para ver alguns itens de cozinha, cama, mesa e banho, enquanto não chegava o horário de buscar seu filho em um colégio às proximidades do estabelecimento comercial. Ainda no local, ela tomou um copo d’água e depois se dirigiu à porta de saída, quando foi então abordada por um segurança, que a princípio, achou se tratar de um cliente da loja.

“Um rapaz se aproximou de mim e eu achei que fosse até um cliente, porque ele não usava uniforme da loja. Ele falou comigo e no primeiro momento não entendi direito o que ele havia dito. Pedi que ele repetisse e ele falou assim: ‘Se eu fosse você, eu deixaria o copo no lugar, porque o vendedor me falou que você colocou o copo na bolsa’. Eu fiquei passada, mas aí caiu a ficha do que estava acontecendo e pedi que ele me levasse até o vendedor que eu queria que ele tirasse o tal copo da minha bolsa”, contou.

Ainda de acordo com Cristina, o segurança chamou o vendedor e quando este chegou diante dela, a situação foi de total constrangimento.

“Eu procurei ficar em uma área onde tivesse câmeras. Coloquei a bolsa de pano em cima da mesa e disse ao vendedor que ele tirasse lá de dentro o copo que havia dito que me viu colocando lá. O vendedor disse que não era bem assim. Eu confrontei e repeti o que o segurança tinha me dito, e eles disseram que aquela era só uma forma de atuação da segurança da loja”, relatou.

Cristina contou ainda que ao perceberem o grande constrangimento que haviam causado a ela, e as consequências que poderiam ser geradas por essa atitude, tanto o segurança quanto o vendedor se recursaram a revistar a bolsa. Mas ela fez questão que todos vissem que não havia nenhum copo dentro da bolsa dela.

A cantora relatou que naquele momento, diante de várias pessoas estranhas vendo aquela situação, ela se sentiu humilhada, e que foi vítima de preconceito pelo modo despojado como se veste.

“Naquele momento eu me senti humilhada, eu chorei por estar passando por uma situação como aquela. Eu tenho certeza que eles me julgaram pelo modo informal e despojado como me visto, com roupas simples, sandália Havaianas e uma bolsa de pano. Me julgaram pela minha aparência, como se eu não tivesse condições de comprar alguma coisa naquela loja. eu fiquei super mal”, disse Cristina Caetano.

A indignação da cantora foi ainda maior, após ser verificado por todos que estavam na loja que não havia nenhum copo na bolsa dela, e mesmo assim, ela não teria recebido sequer um pedido de desculpa.

Ao g1, Cristina Caetano disse que além do boletim de ocorrência, vai ingressar com ação na justiça contra a loja onde o episódio aconteceu, porque considera que o estabelecimento não está treinando adequadamente os funcionários para que eles respeitem as pessoas.

