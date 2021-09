Eu sou um milagre’, diz paciente do HMS após passar por cirurgia para retirar ferro que atravessou a lateral do pescoço

Na primeira foto, exame de imagem mostra com o ferro ficou transfixado; na segunda, a equipe médica realizando a cirurgia — Foto: Ascom HMS/Divulgação

O homem foi ferido acidentalmente por uma arma caseira e chegou ao Hospital Municipal de Santarém com um ferro atravessado entre o pescoço e o crânio.

Aldinailson Pereira da Silva, 29 anos, vítima de um acidente com arma caseira, conhecida por “bufete”, na última segunda-feira (20), na comunidade Perímetro, no município de Monte Alegre, oeste do Pará, precisou ser submetido a uma cirurgia delicada no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo para retirada do ferro que ficou preso entre o pescoço e o crânio. Para Aldinailson, ter sobrevivido foi um milagre.

No HMS, o paciente contou que após o acidente, ao sentir as pontas do ferro que atravessou a lateral do pescoço, o primeiro pensamento que teve foi de que iria morrer.

Ele foi para o Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) por meio do TFD (Tratamento Fora de Domicílio), e chegou na madrugada de terça-feira para passar pelo um procedimento cirúrgico.

“Eu estava mexendo no bufete para caçar à noite, mas ele disparou, eu pensei até que tinham atirado em mim. O meu irmão e meu cunhado falaram que era o ferro da arma caseira. Todos ficaram desesperados, minha família estava perto. Quando eu toquei no ferro tive certeza que ia morrer, era só o que eu pensava”, contou Aldinailson, que é casado e tem 5 filhos.

Outro medo dele foi quanto a forma que a notícia chegaria até a esposa dele, pois ela está gravida de gêmeos e a gestação é de risco.

“Depois de algumas horas eu decidi que era melhor ligar, eu estava tentando manter a tranquilidade. Minha mãe também viu e todos começaram uma oração pela minha vida. Eu sei que sou um milagre”, contou Aldinailson.

O paciente chegou ao HMS por volta das 2h da manhã. Aldinailson foi avaliado pelo médico plantonista que pediu uma radiografia do crânio, em seguida o cirurgião geral Vinicius Savino avaliou e solicitou uma tomografia computadorizada com reconstrução 3D. O cirurgião vascular Edvaldo Azevedo, também examinou o paciente e pediu uma ultrassonografia de partes moles.

“Ele é um milagre, foi questão de menos de 1cm a distância da carótida interna, que é uma grande artéria que irriga o cérebro, se houvesse lesão nessa arterial ele morreria e não teria nem chance”, afirmou o cirurgião geral Vinicius Savino.

O cirurgião geral explicou que o ferro atravessou a região inframandibular, fixando-se atrás do pavilhão auricular direito e fez um inchaço no local. Os especialistas avaliaram que não havia comprometimento dos grandes vasos, entre eles, artéria jugular, artéria carótida interna e externa, veia jugular interna e externa, o que colaborou para que a cirurgia fosse um sucesso.

“Eu tenho certeza que sou um milagre. Se não fosse Deus e a equipe de médicos e enfermeiros do Hospital Municipal de Santarém eu poderia ter morrido ou sofrido alguma sequela. Eu recebi por vários setores, imagem, laboratório, vários médicos e todos muito empenhados em salvar a minha vida”, concluiu o paciente.

Aldinailson recebeu alta na manhã desta quinta-feira (23) após ficar dois dias em observação pós-operatório.

