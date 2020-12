Em Itaituba, dez pessoas são presas por tráfico de drogas durante operação policial

Apresentação na delegacia de Polícia Civil de Itaituba. – (Foto: reprodução)

Dez pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira (09), no bairro Jardim Aeroporto e no centro comercial de Itaituba, durante atuação em campo das Polícias Civil e Militar.

Ação foi deflagrada após a Polícia Militar receber informações de que no Hotel Santo Antônio havia um homem, identificado como Lucas Santos Cardoso, fazendo a comercialização de drogas. Policias fizeram um cerco e observaram a grande movimentação de usuários de drogas no local.

Com isso, foi solicitado ao proprietário do hotel para verificar em qual dos quartos Lucas estava hospedado. Após a informação, os policias fizeram a detenção do suspeito que estava em posse de uma pedra de substância similar a Crack. Durante a abordagem, Lucas assumiu que praticava tráfico no local e indicou onde o seu fornecedor estaria.

A polícia se descolou até o local indicado e encontraram Rogério da Silva Santos juntamente com Janaina Serizane da Silva Ferreira, e mais entorpecentes que estavam escondidos no telhado de uma residência vizinha. Após isso, Rogério informou que seu fornecedor era uma mulher, identificada como Janaína da Silva Ferreira, conhecida como “Paquita” e que estava bairro Jardim Aeroporto.



Material apreendido. Foto: reprodução/PM

Uma equipe policial foi até o local acompanhado de Rogério, e aprendeu cerca de 3.672 kg de substância similar a maconha, uma pedra grande de Crack e 04 balanças de precisão. A polícia recebeu a informação de que Janaína, conhecida como “Paquita”, faz parte da facção Comando Vermelho (CV), onde exerce o cargo de conselheira e torre nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e no distrito de Caracol. A suspeita também seria responsável pelos “salves e decretos” da facção nos respectivos locais.

Na residência de “Paquita”, estavam cerca de seis pessoas, identificadas como Jeremias Felix da Silva Ferreira, Laniere Josué Morinario Franco, José Lima Silva, Railene da Silva Maia, Atrine Marques de Almeida e Sabrina Moura Castro. Diante da materialidade, todos foram encaminhados para a 19ª Seccional de Polícia Civil para o devido procedimento legal.

Material apreendido na operação:

3.700 KG de maconha

295 gramas de crack

04 Balança de precisão

05 aparelhos celulares

01 Moto HONDA CG TITAN PLACA NSU-1849

