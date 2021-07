Em Marabá, homem é assassinado com seis tiros na porta de casa

Um rapaz, identificado como Tiago Ribeiro de Oliveira, de 32 anos, foi assassinado em Marabá na noite de segunda-feira, 5.

Segundo informações repassadas pela polícia, Thiago, que residia na Travessa Alves Maciel, Bairro da Liberdade, foi atingindo por seis disparos de arma de fogo no momento em que chegada em casa do trabalho.

No momento não havia testemunhas oculares do crime que pudessem dar mais detalhes do ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local. Uma equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil também foi mobilizada para levantar as primeiras informações sobre o crime.

O corpo do rapaz foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso.

Foto: Reprodução

