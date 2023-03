Garimpeiros divulgam destruição de equipamentos da operação Curupira na região;Vídeos

Operação Curupira do Governo do Estado do Pará, vem combatendo o desmatamento e garimpo ilegal na região, especialmente nas proximidades da cidade de Novo Progresso, onde é próxima à região garimpeira do município de Itaituba, deixa rastro de destruição de maquinários e veículos, garimpeiros postam nas redes.

Assista ao Video

Trabalhadores denunciam que são largados a própria sorte. Segundo eles, até mesmo alimentos estão sendo destruídos pelas forças de segurança.

“Eles queimam tudo. Veículos, roupas, alimentos e derramam óleo diesel no solo. E a gente fica ilhado, sem ter o que comer e vestir, e ainda sem poder deixar o local. Isso é desumano”, declarou um dos trabalhadores que acionaram a reportagem.

LEIA MAIS:Operação Curupira faz primeira destruição de Garimpo Ilegal em Novo Progresso e Castelo de Sonhos

*Operação contra garimpos ilegais ameaça a economia na região de Novo Progresso;Itaituba já sente a crise

Para eles, o combate ao crime ambiental deveria ser acompanhado com trabalho de assistência social junto aos garimpeiros, disponibilizando alternativas para os trabalhadores.

“Somos tratados como bandidos. Sem direito a defesa”, diz revoltado.

“Ficamos sem perspectivas para sustentar nossas famílias”, afirmou outro trabalhador, que lamenta o fato de ter ficado isolado por dias na mata, devido à ação dos agentes públicos.

Conforme os trabalhadores, o que mais lamentam é o abandono pela classe política. “Ninguém age para coibir esse tratamento desumano”. (Fonte>O Impacto)



Os municípios que já estão sentindo o impacto das operações contra o garimpo são; Jacareacanga, Moraes de Almeida (Itaituba), Jardim do Outo, Crepurizinho, Crepurizão, Trairão e Novo Progresso, estes nasceram, cresceram e tem sua economia baseada na atividade garimpeira.

Leia mais:

Operação Curupira faz primeira destruição de Garimpo Ilegal em Novo Progresso e Castelo de Sonhos

*Operação contra garimpos ilegais ameaça a economia na região de Novo Progresso;Itaituba já sente a crise

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/15:36:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...