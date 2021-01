Em meio a crise por escassez, polícia apreende caminhão com cilindros de oxigênio em Manaus

No caminhão foram encontrados 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio – (Foto:Divulgação)

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recebeu uma denúncia anônima que levou à apreensão de um caminhão com cilindros de oxigênio em Manaus.

Um homem de 38 anos foi preso e vai responder por reter produtos para o fim de especulação. Ele ficará à disposição da Justiça.

No caminhão foram encontrados 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio.

O secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, encontrou o caminhão no local indicado pela denúncia.

Os cilindros estavam sendo distribuídos paulatinamente pela empresa. A ação envolveu a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado. De acordo com o delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), durante o interrogatório, o homem informou que possui uma empresa de comercialização de cilindros de oxigênio.

No entanto, ficou com medo que a população invadisse o estabelecimento e decidiu tirá-lo do local.“Ele informou também que os cilindros haviam sido envasados na quarta-feira (13).

Os materiais apreendidos foram encaminhados na noite de hoje para unidades hospitalares de Manaus”, informou.Policiais civis fizeram a escolta do material para abastecer quatro unidades de saúde da rede estadual.

Por:Redação Integrada com informações de A crítica

