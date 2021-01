Embarcação com mais de duas toneladas de pescado é apreendida em Óbidos, no PA

Embarcação sem nome apreendida com mais de duas toneladas de pescado em Óbidos, no Pará — Foto: Ascom Prefeitura de Óbidos/Divulgação

Carregada de mapará que está protegido pela portaria do defeso e de pescada, a embarcação tinha como destino o município paraense Cametá.

A fiscalização da secretaria municipal de Meio Ambiente de Óbidos, no oeste do Pará, apreendeu na madrugada desta quinta-feira (14), uma embarcação pesqueira carregada de pescado das espécies mapará e pescada, sendo que a primeira está proibida pela portaria do Defeso para reprodução para pesca e comercialização.

De acordo com a secretária interina de Meio Ambiente, Maria José Figueira, a embarcação que não tem nome veio do município de Terra Santa e tinha como destino a cidade de Cametá, onde o pescado seria comercializado.

“A Semma sempre sai para fazer vistoria nos nossos lagos. E na madrugada de hoje, essa embarcação com apenas 2 tripulantes estava na direção do porto de cima quando foi fiscalizada. Ela trazia mapará e pescada.

O proprietário diz que tem de duas toneladas e meia a três toneladas de peixe. Foi feita a condução da embarcação até o porto, de lá o proprietário foi encaminhado à Polícia Civil para fazer os procedimentos e a Semma também lavrou o auto de infração”, relatou a secretária interina.

Semdes distribuindo pescado apreendido a famílias obidenses — Foto: Ascom Prefeitura de Óbidos/Divulgação

Maria José disse ainda, que por ter sido configurado o crime ambiental, foi dado perdimento na carga de pescado e a Semdes foi comunicada para dar destinação do produto às famílias carentes do município de Óbidos.

“Nós pedimos à população que obedeça as recomendações dos órgãos de saúde em relação ao uso de máscara de proteção e ao distanciamento social quando for receber o pescado que será doado pela Semdes, pra que os casos de covid-19 não venham a aumentar no município”, alertou.

A distribuição do pescado começou a ser feita ainda na manhã desta quinta-feira.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...