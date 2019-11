Em Paragominas, bandidos invadem igreja para fugir de linchamento

(Foto:Divulgação)- Dois homens assaltaram pessoas na via pública, mas flagrados, se viram obrigados a invadir uma igreja evangélica, na cidade de Paragominas, no sudeste paraense, para escapar de um linchamento, no entanto, ainda assim eles foram agredidos por populares até que a Polícia Militar chegou e conseguiu conter a fúria dos agressores.

A confusão começou no início da tarde desta sexta-feira, (15), no bairro Laércio Cabeline e terminou no bairro Camboatã II, em Paragominas. Os dois acusados foram perseguidos por populares e alcançados em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, no bairro Camboatã.

A intenção dos acusados era não apanhar mas entrar no templo religioso não foi suficiente, já que eles acabaram sendo espancados mesmo assim. A Polícia Militar chegou e conseguiu evitar um linchamento, de fato, pois que a população estava furiosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado e socorreu os suspeitos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima para os procedimentos médicos. Em seguida, os dois foram apresentados à Polícia Civil para as providências necessárias na unidade policial. (Com informações do site Boletim de Ocorrência de Paragominas).

Por:Redação Integrada

16.11.19 16h10

