Em Placas, PM recupera carga roubada avaliada em R$ 200 mil reais

(Foto:Reprodução) – Na última segunda-feira (22 de abril), uma guarnição da Polícia Militar do Pará, em uma ação ao longo da tarde, realizou a recuperação de uma carga roubada, no município de Placas, sudoeste paraense.

A guarnição da Polícia Militar foi informada sobre um possível roubo em andamento a um caminhão de carga, na BR-230, Transamazônica, no sentido Placas/Uruará. Rapidamente, os agentes diligenciaram pela rodovia, deslocando até o Travessão do 219 Norte.

Durante as incursões, foram encontrados diversos materiais, do quais se citam: 14.030 carteiras de cigarro, 198 pacotes de fumo, uma caixa de papel para enrolar cigarros, quatro cartelas de aparelho de barbear, além de oito caixas de pastilhas doces. A carga, avaliada em, aproximadamente, R$200.000,00 foi abandonada no lado esquerdo da via, em uma área de mata próxima a um ramal.

Enquanto isso, outra guarnição seguiu em direção a Uruará, onde, após diligências, foi localizado o caminhão roubado atolado em um terreno acidentado. Ao tentar realizar a abordagem do condutor do veículo, o suspeito fugiu pela mata, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição que, para repelir à injusta agressão, reagiu.

Buscas foram realizadas pela equipe, a fim de encontrar o fugitivo, porém, devido às condições adversas do terreno, o mesmo não foi localizado. No caminhão estavam dois funcionários da empresa, residentes de Santarém-PA, os quais relataram que foram feitos reféns pelo suspeito.

O caminhão, juntamente com a carga recuperada pela guarnição, e os indivíduos encontrados no veículo, foram encaminhados à Delegacia do município para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar continua em buscas pelo suspeito que evadiu, a fim de garantir a segurança na região.

As informações são da Polícia Militar

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/06:31:56

