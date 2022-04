Em Santarém, jovem sofre descarga elétrica enquanto mexia em celular conectado na tomada

Jovem foi levado ao Pronto Socorro de Santarém, no oeste do Pará — Foto: Arquivo/g1

Ao receber o choque, Felipe Barroso Viana, de 22 anos, caiu no chão batendo a cabeça. O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um jovem sofreu uma descarga elétrica enquanto mexia no celular em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu por volta das 18h30 no Residencial Salvação. (As informações são do G1 Santarém e TV Tapajós — PA).

De acordo com familiares, o aparelho estava conectado na tomada. Felipe Barroso Viana, de 22 anos, recebeu o choque e caiu no chão, batendo a cabeça.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encontrou o jovem desacordado. Felipe recebeu os primeiros atendimentos na residência e foi levado ao Pronto Socorro Municipal.

