Semana começa violenta-Homem é assassinado a tiros de pistola 380 em Novo Progresso

Foram recolhidos no local dez cartuchos deflagrados calibre 380, ninguém foi preso e ainda são sabe a motivação do crime. A polícia realizou rastreamento na área, mas ninguém foi encontrado.

Conforme a informação registrada pela autoridade policial, que atendeu ocorrência, o Nacional Bismark Silva Oliveira, 32 anos, foi assassinado com disparos de pistola 380, ele estava em uma motocicleta e trafegava na Avenida Otavio Onetta quando foi encontrado morto por volta das 04h30min, ao lado do corpo 10 capsulas deflagradas do calibre 380.

