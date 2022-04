Duas motocicletas com registro de roubo e furto são apreendidas pela PRF em Rurópolis

As duas motocicletas foram apresentadas a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis — Foto: PRF/Divulgação

Casos foram registrados no mesmo dia, e ambos foram tratados como receptação culposa.

Duas motocicletas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rurópolis, Oeste do Pará, na sexta-feira (15). A primeira apreensão foi realizada durante uma abordagem de rotina no KM 785 da BR-163, quando foi constatado que o veículo estava com registro de roubo/furto. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

A motocicleta estava próxima ao acostamento da rodovia, sem placa de identificação, o que levantou suspeita dos policiais.

De acordo com a PRF, o proprietário da motocicleta afirma ter comprado o veículo por R$700 mais outra moto mais simples.

A partir das informações foi confirmado que se tratava de um veículo furtado/roubado, a princípio como a ocorrência de recepção culposa.

A motocicleta foi encaminhada a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, e apresentada para realização dos procedimentos cabíveis.

Outro caso

Ainda na tarde de sexta-feira (15), outra motocicleta foi apreendida pela PRF no KM 784 da BR-163 em Rurópolis. O veículo também estava sem placa de identificação aparente, e após o levantamento das informações foi constatado que se tratava de recepção culposa.

A motocicleta também estava com registro de roubo/furto. O proprietário relatou que comprou o veículo por R$ 1 mil reais e já estava usando para ir de casa para o trabalho há dois meses.

Após a constatação e confirmação de receptação culposa, a motocicleta foi levada para a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis para realização dos procedimentos cabíveis.

18/04/2022

