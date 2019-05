Em Santarém -Mototaxista agrediu idoso por troco de R$ 10. Veja o vídeo

Um caso de agressão chocou o município de Santarém, no oeste paraense. Um mototaxista usou um capacete de moto para agredir um idoso no meio da rua, após uma viagem. Segundo o próprio agressor, o caso ocorreu após uma discussão pelo troco de uma corrida.

O caso ocorreu por volta das 11h do último sábado (25), na rua NS1, no bairro Diamantino. Uma câmera de uma loja no local flagrou o momento da agressão, quando o mototaxista disfere diversos golpes de capacete na cabeça da vítima, que chega a cair no chão.

Veja o vídeo, com imagens fortes:

O agressor foi embora do local após o caso, mas acabou sendo identificado na tarde de domingo (26), após o vídeo viralizar das redes sociais. O mototaxita procurou a delegacia para dar um relato do caso e afirmou que a família dele estava sendo ameaçada após ele ter sido identificado como o agressor.

Em depoimento, o mototaxista afirmou que o idoso havia pagado a corrida com uma nota de R$ 10. Como ele não tinha troco, pediu para ir até um posto de gasolina tentar trocar a nota, mas que então começou a ser ofendido pelo idoso. Ele também afirmou que o passageiro o agrediu primeiro, e que os golpes de capacete foram uma reação.

O idoso foi socorrido por testemunhas e encaminhado para uma unidade de saúde. A Polícia Civil irá investigar o caso.

(Com informações de Edinei Silva)

