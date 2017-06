Em Santarém, suspeitos de assalto em fuga se jogam no rio e são presos

Polícia prendeu dono da moto usada no assalto. Drogas também foram encontradas em uma casa onde os suspeitos levariam os objetos furtados.

Dois homens foram presos na quinta-feira (22) suspeitos de praticar assalto no bairro Uruará em Santarém, oeste do Pará. Para fugir da polícia, a dupla abandonou a moto e pularam no rio, mas foram presos. O dono da moto usada no crime e um casal que estavam em uma casa onde funcionava como ponto de comercialização de drogas, também foram presos.

De acordo com a polícia, um dos envolvidos no assalto tem diversas passagens pela polícia. A dupla que estava de moto, abordou a vítima com uma faca e roubou o aparelho celular. Após buscas, a polícia encontrou os suspeitos na Rua Amazonas, no bairro Uruará, às margens do rio.

Ainda segundo a polícia, os homens abandonaram a moto e pularam no rio. Os policiais conseguiram uma “bajara” para alcançar e prender os suspeitos. O dono da moto usada no crime afirmou ter emprestado o veículo aos suspeitos. Ele também foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Após a prisão do trio, a polícia recebeu denúncias sobre uma casa onde os suspeitos levavam os objetos roubados em assaltos. No local a polícia encontrou, além de objetos que podem ter sido furtados, uma quantidade de cocaína, não restando dúvidas que o local também funcionava como ponto de venda de drogas. Um casal foi preso na residência.

As cinco pessoas presas foram apresentadas na 16ª Seccional de Polícia Civil. O trio inicialmente preso vai responder pelos crimes de roubo e associação criminosa. Já o casal preso posteriormente, vai responder por tráfico de drogas.

Fonte: G1 Santarém.

