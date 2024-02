Adolescente de 14 anos morre vítima de tiro de espingarda no Pará

Arma utilizada foi apreendida e passará por perícia | Foto: Divulgação

Ele morreu vítima de disparo de espingarda em Marabá, sudeste do estado. A polícia investiga possível acidente com arma de fogo.

Por mais absurdo que possa parecer, acidentes envolvendo jovens e adolescentes com armas de fogo é bastante comum no Brasil. Vários sites de notícias do país revelam que a cada hora um destes jovens morre em consequência de acidentes envolvendo armas de fogo.

Em Marabá, sudeste do estado, um destes casos aconteceu no bairro Jardim Coelhão, em Morada Nova. A vítima, um adolescente de 14 anos, morreu com um tiro na cabeça disparado por uma arma caseira, tipo “por fora”.

Por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, o caso segue em segredo de justiça, contudo a reportagem do DOL Carajás apurou que na casa onde aconteceu o incidente estavam três adolescentes, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino, que seria irmã do adolescente testemunha do caso.

Ele (de 16 anos), juntamente com a vítima, jogavam “Free fire”, um jogo virtual que simula um combate com armas e logo após uma etapa deste jogo, a vítima teria apanhado a espingarda e atirou na própria cabeça.

Essa versão foi contada pelo jovem dono da casa já que o adolescente o visitava, entretanto a equipe de investigadores da Polícia Civil investiga o caso a fim de identificar se o jovem foi morto acidentalmente, ou se por outro motivo.

Inclusive o relato deste caso do qual a reportagem teve acesso aventa essa dúvida razoável. “A apropriação provisória, sobretudo, pela disposição da cena do fato, impôs dúvidas aos investigadores sobre a versão narrada de que apenas o adolescente vítima estivesse manuseando a arma no momento do incidente”, narra trecho.

De certo é que este caso deve ser melhor esclarecido no decorrer no inquérito policial que deve, em princípio, ser conduzido pelo delegado Pedro Marinho de Souza.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/13:16:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...